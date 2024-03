Grande-Bretagne : Le secteur privé au plus haut depuis 9 mois, mais les pressions sur les prix s'accentuent

LONDRES, 5 mars (Reuters) - L'activé dans le secteur privé britannique a enregistré en février son meilleur mois depuis mai 2023, ce qui donne à penser que l'économie est sortie de la courte récession qu'elle a subie, selon les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achat (PMI). La persistance des pressions inflationnistes devrait toutefois dissuader la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit ce mois-ci, de baisser dans l'immédiat ses taux directeurs. L'indice PMI composite, qui combine secteurs des services et manufacturiers, a légèrement augmenté à 53,0 après 52,9 en janvier. L'indice pour le seul secteur des services a en revanche décéléré à 53,8 en février après 54,3 en janvier et une estimation préliminaire de 54,3 pour le mois de février. A lire aussi... Cet indice est toutefois au deuxième niveau le plus élevé depuis mai 2023. "Une nouvelle solide expansion de l'activité commerciale dans le secteur des services en février vient renforcer les signes indiquant que l'économie britannique a franchi un cap après être entrée dans une récession technique au cours du second semestre 2023", commente Tim Moore, directeur économique de S&P Global Market Intelligence. L'économie britannique s'est contractée aux troisième et quatrième trimestres de 2023, ce qui correspond à la définition technique d'une récession. La chute des prix de l'énergie et la hausse des salaires à un rythme plus rapide que l'inflation devraient permettre au Royaume-Uni de renouer avec une croissance positive, bien que faible. Dans le cadre de la présentation mercredi du budget, le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, doit annoncer des mesures visant à stimuler l'économie, ce qui offrirait un coup de pouce au Premier ministre, Rishi Sunak, en vue des prochaines élections législatives. La nouvelle enquête de S&P Global montre que les carnets de commandes des entreprises de services ont augmenté au rythme le plus rapide depuis mai dernier, stimulés par l'optimisme des clients quant à la perspective d'une réduction des taux directeurs de la Banque d'Angleterre. La hausse des prix des intrants, à leur rythme le plus rapide depuis août dernier, et celle des prix facturés par les entreprises, dont la progression est à un sommet depuis juillet dernier, seront cependant étudiées avec attention par la BoE. Les responsables de la banque centrale britannique ont déclaré que le moment d'une première baisse des taux depuis la pandémie approchait, mais qu'ils souhaitent également voir des preuves que la persistance des pressions inflationnistes - en particulier une forte croissance des salaires - s'atténue avant de prendre une décision en ce sens. (Rédigé par William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)