Grande-Bretagne : "le risque inflationniste reste à la hausse", dit la future n°2 de la BoE

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La future vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre (BoE), Sarah Breeden, a déclaré mardi être en accord avec ses futurs collègues du comité de politique monétaire de la banque concernant les risques liés à l'inflation qui sont orientés à la hausse. "Je suis d'accord avec le comité de politique monétaire sur le fait que les risques d'inflation autour des prévisions du mois d'août sont orientés à la hausse", a-t-elle déclaré dans un document écrit adressé à la commission du Trésor du Parlement, avant une audition visant à approuver sa nomination. Sarah Breeden, qui remplacera en novembre Jon Cunliffe au poste de gouverneur adjoint de la BoE chargé de la stabilité financière, a par ailleurs déclaré voir des risques équilibrés pour ce qui concerne à la fois la croissance et le chômage. Selon elle, le produit intérieur brut (PIB) britannique devrait rester stable au cours des deux prochaines années et aucune récession n'est anticipée. La Banque d'Angleterre tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 22 septembre, deux jours après celle de la Réserve fédérale américaine, tandis que celle de la Banque centrale européenne (BCE) est prévue jeudi. (Rédigé par Andy Bruce, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)