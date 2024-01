Grande-Bretagne : Le ralentissement de la dynamique salariale se poursuit

Grande-Bretagne : Le ralentissement de la dynamique salariale se poursuit













par Harry Robertson LONDRES, 16 janvier (Reuters) - La croissance des salaires britanniques a ralenti au cours des trois mois se terminant en novembre, encourageant les économistes à se positionner pour des baisses de taux cette année. La croissance annuelle des salaires, hors primes, a atteint 6,6% entre septembre et novembre, contre 7,2% sur les trois mois précédant le mois d'octobre. En incluant les primes, la croissance des salaires a ralenti à 6,5%, contre 7,2% au cours des trois mois précédant octobre, et contre un consensus à 6,8%. Le nombre d'offres d'emploi a baissé de 49.000 au quatrième trimestre, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,2% en novembre, selon l'Office des statistiques nationales. "Ces chiffres indiquant une normalisation progressive du marché du travail renforceront l'idée que des baisses de taux pourraient avoir lieu dès mai", selon Jake Finney, économiste chez PwC UK. "Cette nouvelle baisse importante de la croissance des salaires en novembre nous encourage à penser que les pressions inflationnistes domestiques s'estompent rapidement", explique Ashley Webb, économiste pour le cabinet de conseil Capital Economics. "Mais les tensions sur les marchés du travail pousseront probablement la Banque d'Angleterre à demeurer restrictive au cours de sa prochaine réunion de politique monétaire, en février". La livre sterling s'affaiblissait face au dollar et reculait de 0,57% à 1,2652 dollar à 09h36 GMT. (Reportage Harry Robertson, version française Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)