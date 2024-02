Grande-Bretagne : Le PIB s'est contracté au quatrième trimestre 2023

PARIS (Reuters) - L'économie britannique a reculé de 0,3% au quatrième trimestre en rythme séquentiel, une baisse plus marquée que le consensus des économistes interrogés par Reuters (-0,1%), selon la première estimation de l'ONS publiée jeudi. Sur un an, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2% au quatrième trimestre, contre +0,1% attendu par le consensus. Concernant le mois de décembre, le PIB reculé de 0,1% après une hausse de 0,2% (révisé de +0,3%) le mois précédent, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un repli de 0,2%. Sur un an, l'économie britannique a stagné en décembre, contre un consensus à +0,3% et après une baisse de 0,3% (révisé de +0,2%) le mois précédent. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)