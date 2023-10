Grande-Bretagne: Le PIB en hausse de 0,2% en août, comme prévu

LONDRES (Reuters) - L'économie britannique a enregistré une croissance conforme aux attentes en août, selon des données publiées jeudi par l'Office national de la statistique (ONS). Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,2% après une contraction de 0,6% (révisée de -0,5%) le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2%. Par rapport à août 2022, le PIB a augmenté de 0,5%, là aussi conformément au consensus des économistes. L'économie britannique a été pénalisée en juillet par des pluies torrentielles et des grèves, mais l'amélioration enregistrée en août pourrait contribuer à atténuer le scénario d'une éventuelle récession dès la période juillet-septembre. (Rédigé par Claude Chendjou, avec William Schomberg à Londres, édité par Kate Entringer)