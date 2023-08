Grande-Bretagne : Le PIB a progressé de 0,5% en juin, de 0,2% au T2

LONDRES, 11 août (Reuters) - L'économie britannique a affiché une croissance de 0,5% en juin par rapport à mai, un chiffre supérieur au consensus des économistes interrogés par Reuters (+0,2%), selon la première estimation de l'ONS publiée vendredi. Le PIB a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre. Un jour férié supplémentaire en mai a contribué à accentuer la croissance de l'activité en juin, a indiqué l'ONS (Office for National Statistics). (Andy Bruce et David Milliken, version française Jean-Stéphane Brosse)