Grande-Bretagne: Le ministre de la Défense ne se présente pas à la succession de Johnson

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, donné comme l'un des favoris pour succéder au Premier ministre Boris Johnson, a annoncé samedi qu'il avait décidé de ne pas se présenter à la course à la présidence du Parti conservateur.

Grâce à sa gestion de la crise ukrainienne, Ben Wallace est devenu ces derniers mois le ministre le plus populaire auprès des membres du Parti conservateur, dépassant la cheffe de la diplomatie Liz Truss, selon un sondage de Conservative Home.

"Après avoir mûrement réfléchi et discuté avec mes collègues et ma famille, j'ai pris la décision de ne pas me lancer dans la course à la présidence du Parti conservateur", a fait savoir Ben Wallace sur Twitter.

"Cela n'a pas été un choix facile à faire, mais je me concentre sur mon travail actuel et sur le maintien de la sécurité de ce grand pays", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, quatre personnalités - Rishi Sunak, Tom Tugendhat, Suella Braverman et Kemi Badenoch - se sont portées candidat à la succession de Boris Johnson.

(Reportage Kylie MacLellan, version française Laetitia Volga)