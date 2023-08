Grande-Bretagne : Le ministre de la Défense donne sa démission à Sunak

Grande-Bretagne : Le ministre de la Défense donne sa démission à Sunak













LONDRES, 31 août (Reuters) - Ben Wallace a confirmé sa démission du poste de ministre de la Défense jeudi dans une lettre adressée au Premier ministre britannique Rishi Sunak, l'exhortant à ne pas couper dans les dépenses de défense. Ben Wallace, en charge de la réponse britannique face à l'invasion russe de l'Ukraine, a déclaré le mois dernier vouloir démissionner après quatre années en tant que ministre de la Défense et quitter son rôle de parlementaire lors des prochaines élections nationales pour poursuivre de nouvelles opportunités. Fervent défenseur d'une augmentation du budget des forces armées, Ben Wallace était vu comme un successeur potentiel à Jens Stoltenberg à la tête de l'Organisation du traité de l'atlantique nord (Otan) avant que le mandat du secrétaire général ne soit étendu à la tête de l'alliance. "C'est tout les amis. Cela a été un privilège de servir cette grande nation", a écrit Ben Wallace sur la plateforme X, anciennement Twitter. Dans sa lettre de démission, le désormais ex-ministre de la Défense a renouvelé son appel au gouvernement à ne pas couper dans les dépenses militaires. "Le ministère de la Défense est de nouveau de classe mondiale avec des gens de classe mondiale", a-t-il écrit. "Je sais que vous partagez ma vision sur le fait que nous ne devons pas revenir à la période où la Défense était vue comme une dépense discrétionnaire du gouvernement", a-t-il ajouté. Rishi Sunak a dit comprendre la décision de son ancien ministre et tenu à le saluer. "Vous avez servi votre pays à trois des ministères les plus exigeants: le secrétariat à la Défense, le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Irlande du Nord", a répondu le Premier ministre dans une lettre. Selon Sky News, Ben Wallace devrait être remplacé par l'actuel ministre de l'Energie, Grant Shapps. (Reportage par Muvija M and Elizabeth Piper; version française Zhifan Liu)