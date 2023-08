Grande-Bretagne: Le ministre de l'Energie annonce l'allocation de £192 mlns à l'Ukraine pour l'achat de combustible nucléaire

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Grande-Bretagne va garantir un accord de financement à l'exportation de 192 millions de livres (225 millions d'euros) pour permettre à l'Ukraine d'acheter du combustible nucléaire, notamment à des producteurs britanniques, a annoncé le ministre britannique de l'Energie, Grant Shapps, lors d'un déplacement à Kyiv. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été gravement endommagées lors de frappes russes menées l'hiver dernier. L'Ukraine dépend désormais de plus en plus de ses centrales nucléaires vieillissantes, qui fournissaient environ la moitié de l'électricité du pays avant la guerre. "La garantie que nous allons fournir vise à aider l'Ukraine à faire en sorte que son combustible nucléaire ne doive plus passer par la Russie à l'avenir", a déclaré Grant Shapps à Reuters. "Ce financement garantira que (le combustible nucléaire) proviendra de sources bien plus sûres." Grant Shapps a indiqué que l'une de ces sources de combustibles serait le spécialiste de l'enrichissement d'uranium Urenco, basé en Grande-Bretagne. (Reportage Felix Hoske, rédigé par Max Hunder; version française Camille Raynaud)