Grande-Bretagne : Le marché du travail affiche une solidité inattendue

par Andy Bruce LONDRES, 13 juin (Reuters) - Le marché du travail britannique s'est avéré beaucoup plus solide que prévu au cours des trois mois à avril, montrent des données publiées mardi, ce qui pourrait inciter la Banque d'Angleterre (BoE) à poursuivre son resserrement monétaire. Selon l'Office national de la statistique (ONS), le taux de chômage britannique, attendu à 4,0%, est tombé à 3,8% au cours des trois mois précédant avril, contre 3,9% au cours des trois mois précédant mars. L'emploi, pour sa part, a augmenté de 250.000 au cours des trois mois précédant avril, alors que le consensus Reuters prévoyait une hausse de seulement 162.000. Le salaire moyen hebdomadaire, hors primes, quant à lui, a augmenté de 7,2% sur un an au cours des trois mois précédant avril, contre un consensus de +6,9%. Sur les marchés, la livre sterling progresse de 0,42% à 1,2563 dollar après la publication de ces données. Les données d'avril sont les premières à inclure l'impact d'une augmentation de 9,7% du salaire minimum et seront sans doute analysées de près par la Banque d'Angleterre qui se réunit la semaine prochaine. Les responsables de la BoE devraient sans doute noter que les données relatives à l'emploi et aux salaires ont dépassé toutes les prévisions, tandis que le taux de chômage est lui ressorti en dessous des attentes. Avant la publication de ces données, les marchés financiers, tablaient sur des taux d'intérêt de la BoE au-dessus de 5,5% en décembre, contre 4,5% actuellement. Le rendement des "gilt" à deux ans, en hausse de cinq points de base, à 4,694%, a touché un sommet depuis le 28 septembre. (Reportage Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)