Grande-Bretagne: Le gouvernement devrait indexer les retraites sur l'inflation, selon The Times

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique devrait annoncer une indexation des pensions de retraite et des prestations sociales versées par l'Etat sur l'inflation dans le cadre du projet de budget qui sera présenté le 17 novembre, rapporte le quotidien The Times.

Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, veut montrer que ce projet de budget est juste et solidaire, précise le journal, alors que le "mini-budget" présenté fin septembre par le précédent gouvernement avait été accueilli par une volée de critiques et avait déclenché une tempête financière en Grande-Bretagne, conduisant à la démission de Liz Truss après seulement un mois et demi à la tête du gouvernement.

Devant des journalistes, le ministre du Travail et des Retraites, Mel Stride, n'a pas souhaité confirmer les informations du Times mais a déclaré que le gouvernement accordait la priorité au soutien aux catégories vulnérables, y compris les retraités.

"Les retraités sont absolument à l'avant-garde du groupe que nous voulons vraiment protéger autant que possible en ces temps difficiles", a-t-il déclaré sur Times Radio.

L'inflation en Grande-Bretagne a atteint 10,1% sur un an en septembre, renouant avec son plus haut niveau en 40 ans inscrit en juillet.

(Reportage Ann Maria Shibu à Bangalore et Sachin Ravikumar; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)