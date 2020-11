Grande-Bretagne : Le conseiller de Johnson sur le Brexit, Dominic Cummings, va démissionner

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le conseiller spécial de Boris Johnson, Dominic Cummings, va quitter son poste en fin d'année après la clôture des négociations sur le Brexit, sur fond de bataille interne pour le poste de chef de cabinet du Premier ministre britannique.

Dominic Cummings, qui a été un des artisans du référendum sur le Brexit en 2016 et de la candidature de Boris Johnson au poste de Premier ministre en 2019, a déclaré à la BBC que son choix, annoncé en janvier, de quitter ses fonctions d'ici la fin de l'année n'avait pas changé.

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a déclaré pour sa part à Sky que Dominic Cummings avait prévu de ne pas rester à son poste au-delà d'un an, une fois que les négociations entre Londres et Bruxelles sur leurs futures relations seront achevées.

"Comme il l'écrivait en début d'année, selon ses propres mots, il estimait que son poste serait inutile passé ce sur quoi il avait travaillé, à savoir la fin du Brexit au terme de la période de transition qui est le 31 décembre", a-t-il déclaré.

Une source non identifiée a rapporté à la BBC que Dominic Cummings "ne ferait plus partie du gouvernement" d'ici Noël. Une autre, également non identifiée, a indiqué qu'il "avait sauté le pas parce qu'il y serait bientôt poussé à le faire".

"Les rumeurs selon lesquelles je menacerais de démissionner sont infondées, les rumeurs selon lesquelles je demanderais à d'autres de démissionner sont inventées", a déclaré Dominic Cummings à la BBC.

Alors que la Grande-Bretagne est dans le sprint final des négociations sur le Brexit et fait en outre face à une résurgence de l'épidémie de coronavirus, le 10 Downing Street est secoué par une bataille interne pour le poste de chef de cabinet de Boris Johnson.

Mercredi, le directeur de la communication de Boris Johnson, Lee Cain, également partisan du Brexit et proche de Dominic Cummings, a donné sa démission.

