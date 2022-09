Grande-Bretagne: La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans

LONDRES (Reuters) - Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, est morte ce jeudi dans son château écossais de Balmoral à l'âge de 96 ans, a annoncé le palais de Buckingham .

"La reine est morte paisiblement cet après-midi, à Balmoral", était-il indiqué dans un communiqué.

"Le roi et la reine consort resterons ce soir à Balmoral et rentrerons demain à Londres."

Charles, fils aîné d'Elizabeth II, hérite de fait de la couronne britannique, à l'âge de 73 ans. Il devient ainsi roi du Royaume-Uni et de 14 autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les membres de la famille royale britannique avaient accouru au château de Balmoral après que les médecins d'Elizabeth II avaient annoncé l'avoir placé sous surveillance médicale.

Emmanuel Macon a tweeté un portrait de la reine Elizabeth II, dévoilé à l'occasion de son jubilé de platine, dans lequel la souveraine pose tout sourire, vêtue d'un ensemble bleu clair.

Le président français a salué une "amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", dans un deuxième message publié sur le réseau social.

Souveraine britannique à la longévité la plus longue et personnalité régnante la plus âgée du monde, Elizabeth II souffrait depuis fin 2021 de ce que le palais de Buckingham qualifie de "problèmes chroniques de mobilité".

Elizabeth avait été hospitalisée il y a un an et contrainte de réduire depuis ses apparitions publiques.

(Rédigé par Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)