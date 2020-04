Grande-Bretagne: La plainte de Meghan contre un tabloïd étudiée par la Haute Cour

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Une première audience se tient vendredi devant la Haute Cour de justice de Londres dans le cadre de la procédure engagée pour violation de la vie privée par Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, contre un groupe de presse britannique.

La duchesse de Sussex a engagé l'an dernier des poursuites judiciaires contre Associated Newspapers, l'éditeur du Mail on Sunday, pour la publication dans le tabloïd en février 2019 d'articles fondés sur une lettre envoyée à son père, Thomas Markle.

Les avocats de Meghan dénoncent une violation et un détournement d'informations privées. Ils réclament des dommages et intérêts.

Des documents diffusés cette semaine par l'équipe juridique de Meghan accusent le Mail on Sunday et d'autres tabloïds d'avoir harcelé, humilié et manipulé la jeune femme, et d'avoir alimenté les tensions entre son père et elle.

En octobre dernier, le prince Harry a accusé le Mail on Sunday d'avoir volontairement induit en errer les lecteurs, et a dénoncé un "harcèlement" ravivant le souvenir de sa mère, Lady Diana Spencer, morte dans un accident de voiture survenu en 1997 à Paris après que son véhicule a été pris en chasse par des paparazzi.

L'audience de vendredi, qui va se dérouler virtuellement du fait des mesures de confinement visant à endiguer l'épidémie de coronavirus, marque le début de l'action en justice. Aucun témoin n'y prendra part.

Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour le procès complet.

(Michael Holden; version française Jean Terzian)