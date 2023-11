Grande-Bretagne : La ministre de l'Intérieur limogée

LONDRES, 13 novembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé sa ministre de l'Intérieur Suella Braverman et va procéder à un remaniement ministériel, a-t-on appris lundi de source gouvernementale. Suella Braverman avait mis en cause la semaine dernière l'impartialité des forces de police, auxquelles elle reprochait d'avoir autorisé une manifestation pro-palestinienne qui a réuni plus de 300.000 personnes samedi à Londres, provoquant une énième polémique depuis sa nomination. (Reportage d'Elizabeth Piper, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)