Grande-Bretagne: La gestion des migrants arrivant par bateau est inacceptable-rapport

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne gère de manière inacceptable et inefficace l'arrivée des migrants qui ont traversé la Manche "dans des circonstances terribles", selon les conclusions d'une inspection indépendante rendues publiques jeudi.

L'inspection, dirigée par l'inspecteur en chef des frontières et de l'immigration David Neal, portait sur le traitement des migrants dans deux centres gouvernementaux entre décembre 2021 et janvier 2022.

"Ces migrants ont traversé la Manche dans des circonstances terribles. Beaucoup étaient vulnérables et en danger, y compris des enfants et des femmes seuls, et la façon dont ils ont été traités à leur arrivée à Douvres était inacceptable", a déclaré David Neal dans un communiqué jeudi.

Il a ajouté que ces problèmes étaient liés au fait que le Home office, le ministère de l'Intérieur britannique, avait apporté durant trois ans une réponse "de crise" au lieu d'améliorer ses procédures au regard d'un phénomène durable.

Le ministère a accepté les recommandations du rapport et a déclaré que les modifications apportées dans les deux centres depuis l'inspection démontraient un changement radical d'approche.

La pression migratoire à Douvres, notamment, sur la côte Sud de l'Angleterre, a mis au jour des lacunes dans les procédures de sécurité. Des migrants vulnérables ont été mis en danger, selon le rapport.

Le nombre de migrants tentant la traversée de la Manche dans de petites embarcations a atteint 28.526 en 2021, contre 8.486 en 2020 et seulement 286 en 2018.

David Neal critique également la gestion, "inexcusable et horrible", des registres de l'immigration.

"En termes simples, si nous n'avons pas de registre des personnes qui entrent dans le pays, alors nous ne savons pas qui est menacé ou qui est menaçant", déclare-t-il.

(Reportage Muvija M ; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)