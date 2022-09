Grande-Bretagne : La famille royale au chevet de la reine Elizabeth II d'Angleterre

BALMORAL, Ecosse (Reuters) - Les membres de la famille royale britannique accouraient jeudi au château royal de Balmoral, en Ecosse, où la reine Elizabeth II d'Angleterre, 96 ans, a été placée sous surveillance médicale par ses médecins.

Souveraine britannique à la longévité la plus longue et personnalité régnante la plus âgée du monde, Elizabeth II souffre depuis fin 2021 de ce que le palais de Buckingham qualifie de "problèmes chroniques de mobilité".

"Après un nouvel examen de santé réalisé ce matin, les médecins de la Reine sont préoccupés par l'état de santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale", a dit le palais.

Accompagné de son épouse Camilla, Charles, son fils aîné et héritier présomptif, s'est rendu au château de Balmoral, résidence estivale traditionnelle de la reine. Anne, Andrew et Edward, mais aussi William, fils du prince de Galles, se sont également rendus en Ecosse.

Un porte-parole du prince Harry, fils cadet de Charles, a annoncé qu'il se rendrait lui aussi au château royal.

"Mes prières et les prières des fidèles de l'Eglise d'Angleterre et de la nation se tournent vers Sa Majesté la Reine", a dit sur Twitter Justin Welby, archevêque de Cantorbéry, primat de l'église anglicane.

Elizabeth a été hospitalisée il y a un an et contrainte de réduire depuis ses apparitions publiques. Elle a toutefois été photographiée mardi lorsqu'elle a reçu Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique.

"Le pays tout entier est profondément préoccupé par les informations transmises par le palais de Buckingham", a commenté la cheffe du gouvernement britannique.

"Mes pensées, et les pensées de toute la population de notre Royaume-Uni sont avec Sa Majesté la Reine et avec sa famille."

(Reportage Michael Holden, version française Myriam Rivet et Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)