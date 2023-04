Grande-Bretagne : la croissance reste solide dans les services, les perspectives s'améliorent

LONDRES (Reuters) - L'économie britannique semble avoir progressé en début d'année, les entreprises du secteur des services ayant fait état en mars de la plus forte croissance des nouvelles commandes depuis un an et de la meilleure performance à l'exportation depuis au moins 2014, selon les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global. L'indice PMI des services a reculé à 52,9 après 53,5 en février mais reste en zone d'expansion pour un deuxième mois d'affilée. "Les données confirment que le secteur des services britannique a renoué avec la croissance au cours du premier trimestre, soutenu par un fort rebond des nouvelles commandes, alors que la confiance des entreprises et des consommateurs s'est améliorée par rapport aux creux observés à l'automne", a déclaré Tim Moore, directeur chez S&P Global Market Intelligence. L'indice PMI composite est ressorti à 52,2 après 53,1 un mois plus tôt. L'enquête montre que les anticipations des professionnels des services se sont améliorés pour le cinquième mois consécutif et que l'optimisme sur les perspectives commerciales est au plus haut depuis mars 2022. Toutefois, certains ont fait part de leur inquiétude sur la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) et de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés décidée par le ministre des Finances, Jeremy Hunt. La croissance des nouvelles commandes s'explique par l'amélioration de la confiance des consommateurs tandis que l'augmentation des ventes à l'exportation - la plus élevée depuis au moins 2014 - a été favorisée par une forte reprise des voyages d'affaires. La croissance des prix des intrants a été en mars la plus faible depuis mai 2021. Bien qu'elle reste élevée par rapport aux normes historiques, le ralentissement enregistré est une bonne nouvelle pour la BoE, qui s'inquiète de la persistance de tensions inflationnistes. (William Schomberg, Version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)