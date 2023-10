Grande-Bretagne: La croissance des salaires ralentit pour la première fois depuis janvier

LONDRES (Reuters) - La croissance des salaires au Royaume-Uni, surveillée de près par la Banque d'Angleterre, a ralenti par rapport à son record et les offres d'emploi ont également diminué, ont montré des chiffres officiels mardi, un signe que le marché du travail est en train de perdre de son élan. Le salaire moyen britannique, hors primes, a augmenté de 7,8% par rapport à l'année précédente au cours des trois mois précédant le mois d'août, en baisse par rapport au chiffre révisé à la hausse de 7,9% enregistré au cours des trois mois précédant le mois de juillet, la première baisse depuis janvier. Ce chiffre publié par l'Office britannique des statistiques était conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters. "Bien que la croissance des salaires soit encore beaucoup trop forte au goût de la Banque d'Angleterre, rien dans les dernières données n'est susceptible de pousser le comité à relever ses taux lors de la réunion de novembre", estime James Smith, économiste chez ING. Les salaires du secteur privé - la composante la plus suivie par la BoE - ont vu leur croissance annuelle ralentir à 8,0% au cours des trois mois précédant le mois d'août, contre 8,1% précédemment. La croissance annuelle de la rémunération totale, une mesure plus volatile qui inclut les primes, a ralenti plus que prévu à 8,1% au cours du trimestre se terminant en août, contre 8,5% (non révisé) pour la période de mai à juillet. Cependant, avec une inflation des prix à la consommation de 6,7% en août, l'augmentation des salaires en termes réels a été beaucoup plus faible, progressant de 0,7% sur un an au cours des trois mois précédant le mois d'août. Le nombre d'emplois vacants au cours des trois mois précédant septembre est tombé à 988.000, son niveau le plus bas depuis deux ans, selon les données publiées mardi. Le nombre d'emplois vacants a diminué de plus d'un quart de million au cours de l'année écoulée, bien qu'il soit encore supérieur de près de 25% à ce qu'il était avant la pandémie. Les données provisoires sur les salariés ont montré qu'il y avait 11.000 personnes de moins employées en septembre par rapport à août, ce qui représente une stabilisation des embauches après que le nombre de salarié a augmenté de plus d'un million depuis le début de la pandémie. (Rédigé par David Milliken, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)