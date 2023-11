Grande-Bretagne : La croissance des salaires ralentit mais reste proche d'un niveau record

LONDRES, 14 novembre (Reuters) - Les salaires au Royaume-Uni ont augmenté moins rapidement au cours des trois mois précédant septembre, mais sont restés proches de leur rythme record, selon des données publiées mardi par l'Office des statistiques nationales (ONS). Les salaires hors primes ont augmenté de 7,7% par rapport à l'année précédente au troisième trimestre, conformément au consensus des économistes interrogés par Reuters. Ce chiffre représente un léger ralentissement par rapport aux deux précédents rapports de l'ONS qui faisaient ressortir une hausse de 7,9% des salaires, le taux le plus élevé depuis le début de la collecte des données en 2001. En incluant les primes, généralement volatiles, la croissance des salaires a ralenti à 7,9% contre 8,2% au cours des trois mois précédant le mois d'août. (Reportage William Schomberg et Sachin Ravikumar, Corentin Chappron pour la version française, édité par Blandine Hénault)