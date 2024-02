Grande-Bretagne : La croissance des salaires ralentit, mais moins que prévu...

LONDRES, 13 février (Reuters) - La croissance des salaires au Royaume-Uni a ralenti à la fin de l'année dernière à son rythme le plus bas depuis plus d'un an, mais cette décélération est plus faible que prévu, montrent les données officielles publiées mardi. La Banque d'Angleterre (BoE) surveille de près la croissance des salaires afin d'évaluer la pression inflationniste qui subsiste dans l'économie et de déterminer si elle peut commencer à envisager de réduire ses taux directeurs, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2008. Le salaire moyen hebdomadaire, hors prime, a augmenté de 6,2% au cours des trois derniers mois de 2023 par rapport à la même période il y a un an, a indiqué l'Office national de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement de la hausse à 6,0% sur la période octobre-décembre en rythme annuel. Sur les trois mois à novembre, la hausse était ressortie à 6,7%. Sur le marché des changes, la livre sterling s'est renforcée par rapport au dollar américain immédiatement après la publication de ces données. Vers 07h40 GMT, la livre prenait 0,15% à 1,2645 dollar. (Reportage William Schomberg et Suban Abdulla ; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)