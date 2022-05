Grande-Bretagne : La croissance de l'activité ralentit, les tensions sur les prix augmentent, selon le PMI

LONDRES (Reuters) - La croissance du secteur privé britannique a atteint en avril son rythme le plus faible en trois mois alors que les entreprises des secteurs des services et de l'industrie ont relevé leurs prix afin de faire face à l'inflation, montrent jeudi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI composite a reculé à 58,2 après 60,9, dépassant l'estimation "flash" qui l'avait donné à 57,6. La composante des prix à la production a atteint son plus haut niveau depuis le début de la statistique en 1999.

L'indice PMI du secteur des services ressort en baisse à 58,9, son plus bas niveau depuis janvier, contre 62,6 en mars et 58,3 en première estimation.

"Les facteurs défavorables que sont la hausse du coût de la vie et la guerre en Ukraine ont commencé à affecter le secteur des services au Royaume-Uni en avril, comme en témoigne le fort ralentissement de la croissance des nouvelles commandes, qui a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année", a déclaré Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global.

La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 7,0% sur un an en mars, son plus haut niveau depuis mars 1992, et de nombreux économistes pensent qu'elle se rapprochera de 10% dans le courant de l'année en raison de la flambée des prix de l'énergie.

(Reportage David Milliken, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)