Grande-Bretagne : La contraction s'est creusée dans l'industrie, mais l'optimisme revient

LONDRES, 3 avril - L'activité dans le secteur manufacturier s'est à nouveau contractée en mars au Royaume-Uni mais les industriels sont plus optimistes pour l'avenir, les tensions sur les prix et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement s'étant atténués, selon les résultats définitifs de l'enquête S&P auprès des directeurs d'achat publiés lundi. Le PMI du secteur a atteint 47,9 le mois dernier après 49,3 en février et contre 48,0 en première estimation. "Le ralentissement de la production est dû à des baisses dans les secteurs des biens de consommation et des biens intermédiaires. En revanche, la production de biens d'investissement a augmenté pour le deuxième mois consécutif", a déclaré S&P Global dans un communiqué. L'indice des prix payés par l'industrie manufacturière est tombé à son niveau le plus bas depuis juin 2020, sous la moyenne de long terme avant la pandémie de COVID-19. La mesure de la production future a atteint son plus haut niveau depuis février 2022.