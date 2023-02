Grande Bretagne : La Banque d'Angleterre (BoE) devrait de nouveau relever ses taux jeudi

par William Schomberg LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) devrait relever une nouvelle fois ses taux d'intérêt jeudi, une dixième hausse consécutive, afin de lutter contre l'inflation. Les responsables de l'institution doivent désormais évaluer l'impact qu'auront les hausses de taux, débutées en décembre 2021, alors que les craintes de voir l'économie britannique entrer en récession en 2023 sont vives. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, s'est dit plus optimiste quant aux perspectives d'un recul de l'inflation cette année. L'inflation sous-jacente n'a toutefois pas baissé et les salaires augmentent au rythme le plus rapide jamais enregistré, sauf lors la pandémie de coronavirus. L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a de son côté averti du risque de voir la hausse des prix stagner au-dessus de l'objectif de 2% fixé par l'institution. Les investisseurs s'attendent à ce que la BoE porte son principal taux directeur de 3,5% à 4%. (Reportage William Schomberg; version française Camille Raynaud)