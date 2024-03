Grande-Bretagne : La baisse des cotisations sociales, principale mesure du budget - The Times

Grande-Bretagne : La baisse des cotisations sociales, principale mesure du budget - The Times













LONDRES, 5 mars (Reuters) - Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak va abaisser de deux points les cotisations sociales des salariés dans son projet de budget qui sera présenté mercredi, le dernier avant des élections législatives attendues cette année en Grande-Bretagne, rapporte le journal The Times mardi. Il s'agira de la principale mesure du budget préparé par le ministre des Finances, Jeremy Hunt, qui l'a préférée à une baisse de l'impôt sur le revenu plus coûteuse pour les finances publiques alors que les marges de manoeuvre budgétaires sont réduites, précise le Times. Jeremy Hunt a déclaré au cours du week-end que les prévisions économiques de l'équivalent britannique de la Cour des comptes "jouent contre nous". Un porte-parole du Trésor a refusé de s'exprimer sur les détails du projet de budget. A lire aussi... Jeremy Hunt a déjà annoncé en novembre une baisse de deux points des cotisations sociales des salariés, entrée en vigueur en janvier pour un coût de près de 10 milliards de livres pour les finances publiques et, selon le gouvernement, un gain d'environ 450 livres en moyenne par contribuable. Un nouvel abaissement cette semaine, associé à la prolongation du gel de la taxe sur les carburants, coûterait un total d'environ 15 milliards de livres par an, soit un peu plus que la "marge budgétaire" de 13 milliards dont Jeremy Hunt dispose selon le Times. Le ministre des Finances devrait s'accorder quelques ressources supplémentaires avec la création d'une nouvelle taxe sur les cigarettes électroniques, la prolongation pour une année d'un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des entreprises du secteur énergétique et peut-être un durcissement des règles applicables aux revenus à l'étranger des "non-dom", des contribuables vivant en Grande-Bretagne mais déclarant leur domicile principal à l'étranger. Jeremy Hunt pourrait aussi annoncer de futures baisses des dépenses afin de contribuer au financement des allégements fiscaux mis en oeuvre dès à présent. Le Parti travailliste, qui jouit d'une large avance sur les conservateurs dans les intentions de vote, est favorable à la prolongation du prélèvement exceptionnel sur les entreprises du secteur énergétique et réclame la suppression du statut de "non-dom". (Rédigé par Sarah Young, Andy Bruce, William Schomberg et Sachin Ravikumar, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)