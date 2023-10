Grande-Bretagne : L'inflation s'est maintenue à 6,7% sur un an en septembre

Grande-Bretagne : L'inflation s'est maintenue à 6,7% sur un an en septembre













LONDRES, 18 octobre (Reuters) - L'inflation au Royaume-Uni a conservé en septembre son rythme du mois d'août, à 6,7% sur un an, alors qu'un ralentissement était attendu, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une décélération à 6,6%. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 6,1% le mois dernier, ce qui marque un ralentissement après l'augmentation de 6,2% observée en août. Le consensus Reuters était de 6,0%. Sur une base mensuelle, l'inflation globale et l'inflation de base ont toutes les deux progressé de 0,5%, des chiffres conformes aux prévisions, après des augmentations respectives de 0,3% et 0,1% le mois précédent. Sur le marché des changes, après cette publication, la livre sterling prenait 0,18% à 1,2206 dollar, après avoir touché brièvement 1,2208 dollar. La Banque d'Angleterre (BoE) tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 2 novembre et les marchés tablent sur un statu quo sur les taux d'intérêt après une pause déjà décidée en septembre dans le sillage du ralentissement de l'inflation en août. L'inflation britannique a touché un sommet de 41 ans en octobre 2022 en atteignant 11,1% à la suite de la flambée des cours de l'énergie en Europe, consécutive notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Reportage David Milliken, avec Amanda Cooper; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)