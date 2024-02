Grande-Bretagne : L'inflation ressort inférieure au consensus en janvier

Grande-Bretagne : L'inflation ressort inférieure au consensus en janvier













14 février (Reuters) - L'inflation au Royaume-Uni s'est maintenue en janvier à 4,0% sur un an, un rythme inférieur aux attentes, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond à 4,2% après 4,0% en décembre. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,1% le mois dernier, comme en décembre. Le consensus Reuters était de 5,2%. Sur une base mensuelle, l'inflation globale s'est établie à -0,6% et l'inflation de base à -0,9%, contre des prévisions respectives de -0,3% et -0,8%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)