Grande-Bretagne : L'inflation inférieure au consensus en janvier

(Actualisé avec commentaires d'analyste, contexte, déclarations de Hunt) 14 février (Reuters) - L'inflation au Royaume-Uni s'est maintenue en janvier à 4,0% sur un an, un rythme inférieur aux attentes, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond à 4,2% après 4,0% en décembre. "Dans l'ensemble, les dernières données sur l'inflation encourageront la Banque d'Angleterre (BoE) à réfléchir au moment à partir duquel il sera opportun de baisser les taux", remarque Martin Beck, conseiller économique principal du EY ITEM Club. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,1% le mois dernier, comme en décembre. Le consensus Reuters était de 5,2%. Sur une base mensuelle, l'inflation globale s'est établie à -0,6% et l'inflation de base à -0,9%, contre des prévisions respectives de -0,3% et -0,8%. L'inflation dans le secteur des services, un indicateur étroitement surveillé par la BoE, a augmenté de 6,4% contre 6,5% en décembre, en deçà cependant des prévisions de la banque centrale. La BoE craint qu'une croissance rapide des salaires, qui représentent une grande partie des coûts du secteur des services, n'accentue les pressions inflationnistes dans l'ensemble de l'économie. "L'inflation ne chute jamais en ligne droite, mais le plan fonctionne. Nous avons fait d'énormes progrès en faisant descendre l'inflation qui a grimpé jusqu'à 11%, et la Banque d'Angleterre prévoit qu'elle tombera à environ 2% dans quelques mois", a déclaré le ministre des Finances, Jeremy Hunt. (Rédigé par Suban Abdulla, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)