Grande-Bretagne : L'inflation est restée stable à 8,7% en mai

LONDRES, 21 juin (Reuters) - Le taux annuel d'inflation au Royaume-Uni est resté inchangé en mai, à 8,7% sur un an, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une décélération à 8,4%, après une progression de 8,7% en avril. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'établit à 7,1%, ce qui marque une accélération après l'augmentation de 6,8% un mois plus tôt. Le consensus Reuters était de 6,8%. (Reportage David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)