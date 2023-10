Grande-Bretagne : L'inflation de septembre "pas éloignée" des attentes de la BoE, dit Bailey

Grande-Bretagne : L'inflation de septembre "pas éloignée" des attentes de la BoE, dit Bailey













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a déclaré vendredi que les données sur l'inflation pour le mois de septembre n'étaient pas très éloignées des attentes de la banque centrale et que le ralentissement de l'inflation de base était "assez encourageant". L'inflation globale au Royaume-Uni a conservé en septembre son rythme du mois d'août, à 6,7% sur un an, alors qu'un ralentissement était attendu, tandis que l'inflation de base, elle, s'est établie à 6,1% contre une augmentation de 6,2% en août, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Dans un entretien accordé au Belfast Telegraph et publié vendredi, Andrew Bailey a déclaré que la banque centrale ne s'attendait de toute façon pas à un "grand changement" sur les données de septembre. "Ce n'est pas très éloigné de ce que nous attendions. L'inflation de base a légèrement baissé par rapport à ce que nous attendions et c'est assez encourageant", a-t-il dit. Andrew Bailey a ajouté s'attendre à une "baisse sensible" de l'inflation globale lors de la publication des données d'octobre, car la forte hausse des prix de l'énergie en 2022 ne serait plus prise en compte comparativement sur un an. Concernant le marché du travail, Andrew Bailey a indiqué que les salaires étaient un sujet de préoccupation pour la banque centrale, notant que la croissance des salaires était incompatible avec l'objectif d'inflation. (Reportage Andy Bruce, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)