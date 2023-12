Grande-Bretagne : L'inflation a encore ralenti à 3,9% sur un an en novembre

PARIS, 20 décembre (Reuters) - L'inflation au Royaume-Uni a ralenti davantage que prévu en novembre, à 3,9% sur un an, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une décélération à 4,4%. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,1% le mois dernier, ce qui marque un ralentissement après l'augmentation de 5,7% observée en octobre. Le consensus Reuters était de 5,6%. Sur une base mensuelle, l'inflation globale a reculé de 0,2% et l'inflation de base de 0,3%, contre des prévisions respectives de +0,1% et +0,2%. Sur le marché des changes, après cette publication, la livre sterling s'affiche à 1,267 dollar (-0,47%). La Banque d'Angleterre (BoE) a décidé la semaine dernière d'opter pour une nouvelle pause dans la remontée de ses taux d'intérêt, maintenant son principal taux directeur à 5,25%. Elle a cependant repoussé les anticipations d'une baisse rapide du coût du crédit au Royaume-Uni malgré le reflux des pressions inflationnistes. L'inflation britannique a touché un sommet de 41 ans en octobre 2022 en atteignant 11,1% à la suite de la flambée des cours de l'énergie en Europe, consécutive notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)