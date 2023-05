Grande-Bretagne: L'homme qui a percuté les grilles de Downing Street avec son véhicule a été libéré

Grande-Bretagne: L'homme qui a percuté les grilles de Downing Street avec son véhicule a été libéré













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'homme arrêté après avoir percuté jeudi en voiture les grilles de Downing Street, où se trouvent les bureaux et la résidence du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a été libéré et l'enquête se poursuit, a annoncé la police londonienne. L'homme de 43 ans avait été placé en garde à vue jeudi pour suspicion de dommages criminels et de conduite dangereuse après l'incident, qui, selon la police, n'était pas considéré comme "lié au terrorisme". (Reportage Sachin Ravikumar ; version française Kate Entringer)