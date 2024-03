Grande-Bretagne : L'envoi de 300 demandeurs d'asile au Rwanda coûterait plus de £600 millions

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le projet controversé du gouvernement britannique d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda pourrait coûter plus de 600 millions de livres sterling (700,83 millions euros), pour le seul transfert de 300 personnes, a déclaré vendredi l'organisme parlementaire de contrôle des politiques publiques. La Chambre des communes a adopté en janvier, après force débats, un projet de loi - annoncé en avril 2022 - ouvrant la voie à l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique, en vertu d'un traité scellé avec Kigali. Mais le texte révisé, qui tenait compte des objections de la Cour suprême britannique sur le caractère illégal de la procédure dans sa première mouture, a été rejeté par la Chambre des lords. La chambre haute du Parlement attend du gouvernement de Rishi Sunak qu'il démontre que le Rwanda est un pays tiers sûr qui ne renverra pas les migrants vers leur pays d'origine. A lire aussi... À terme, le gouvernement britannique envisage d'envoyer des milliers de personnes dans ce pays d'Afrique de l'Est, malgré une capacité d'accueil qui reste incertaine. En plus des 220 millions de livres sterling (256,97 millions euros) que le Royaume-Uni a déjà versés à cette fin au Rwanda, le gouvernement a accepté de payer 150 millions de livres (175,21 million euros) supplémentaires au cours des trois prochaines années, et 120 millions de livres (140,17 millions euros) une fois que les 300 premiers demandeurs d'asile visés par cette procédure auront été redirigés vers le pays, précise le National Audit Office (NAO). Le gouvernement britannique devra également verser au Rwanda 150.874 livres (176.228,98 euros) pour couvrir les frais d'installation de chaque demandeur d'asile expulsé, précise l'organisation dans ce qui est à ce jour l'évaluation financière la plus détaillée du "plan Rwanda". Si l'on ajoute d'autres dépenses comme celles liées aux transferts aériens, le montant du plan dépasserait donc les 600 millions de livres sterling (700,83 millions euros) dans sa phase liminaire. Au Royaume-Uni, le coût de l'hébergement des personnes en attente d'une décision d'asile s'élève à environ 8 millions de livres sterling par jour (9,34 millions euros). "La situation actuelle est insoutenable et injuste", a plaidé Rishi Sunak auprès des médias, ajoutant que le programme rwandais devait être considéré comme un "investissement utile". Le Premier ministre conservateur a mis tout son poids dans ce projet controversé et en attend un gain politique à l'approche des élections générales anticipées, pour lesquelles les travaillistes sont donnés en tête. De nombreux demandeurs d'asile qui arrivent au Royaume-Uni affirment fuir les guerres et les mauvais traitements subis au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. La plupart obtient le statut de réfugié. Le gouvernement britannique affirme cependant qu'environ 90%des candidats à l'asile sont des migrants économiques. Depuis le début de l'année, 2.255 demandeurs d'asile sont parvenus à gagner les côtes britanniques à bord de petites embarcations. (Reportage d'Andrew MacAskill et Michael Holden avec Alistair Smout; Version Française Mathias de Rozario; édité par Sophie Louet)