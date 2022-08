Grande-Bretagne: L'antitrust exige des cessions dans la fusion entre Veolia et Suez

LONDRES (Reuters) - L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a rendu jeudi un avis défavorable sur la fusion de Veolia et Suez au Royaume-Uni et exigé des cessions, invoquant des problèmes de concurrence.

La CMA, qui avait ouvert en fin d'année dernière une enquête approfondie sur les conséquences du projet de rapprochement des deux entreprises outre-Manche, a estimé que Veolia devait céder trois entités en raison de "problèmes de concurrence importants".

Pour le régulateur britannique, cette décision empêchera "que les communes et les entreprises soient pénalisées par des prix probablement plus élevés et des services de moins bonne qualité."

Les activités de gestion des déchets et celles de gestion des eaux industrielles de Suez au Royaume-Uni, ainsi que les services mobiles de traitement de l'eau de Veolia en Europe doivent être cédées à des acheteurs validés par la CMA, explique le régulateur.

"Nous allons maintenant travailler avec Veolia pour veiller à ce que des acheteurs appropriés soient trouvés afin que les entreprises, les municipalités et, en fin de compte, les contribuables ne soient pas perdants", a déclaré Stuart McIntosh, le président du pôle enquête de la CMA.

Une porte-parole de Veolia a indiqué que le groupe français accueillait favorable cette décision considérant que cet avis de la CMA avait valeur de "feu vert".

Elle a ajouté que deux des trois cessions ainsi réclamées étaient déjà conclues.

Veolia a généré environ 2 milliards de livres (2,37 million euros), soit 10% de son chiffre d'affaires mondial, au Royaume-Uni en 2020, tandis que Suez a généré un milliard de livres outre-Manche, a indiqué la CMA.

La CMA a aussi déclaré que des cessions étaient également nécessaires au sein de l'Union européenne et en Australie.

La Commission européenne a donné en décembre dernier son accord sous conditions au rachat de Suez par Veolia pour 13 milliards d'euros, un rapprochement qui permettra aux deux groupes français de disposer des moyens de rivaliser avec les grands acteurs chinois du secteur de l'eau et du traitement des déchets.

Début août, Veolia a annoncé un accord en vue de céder les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour 2,4 milliards d'euros pour répondre aux préoccupations exprimées par la CMA.

(Reportage Elizabeth Howcroft, version française Augustin Turpin et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)