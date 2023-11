Grande-Bretagne: L'activité renoue avec la croissance en novembre

Grande-Bretagne: L'activité renoue avec la croissance en novembre













Crédit photo © Reuters

par Suban Abdulla LONDRES (Reuters) - L'activité en Grande-Bretagne est en croissance en novembre après trois mois de contraction, mais la baisse des commandes s'est poursuivie face à la hausse des taux d'intérêt et à la faiblesse de la demande, selon l'enquête de conjoncture de S&P Global publiée jeudi. L'indice composite "flash" couvrant les secteurs des services et manufacturier a atteint 50,1 en novembre, contre 48,7 en octobre et un consensus à 48,7. L'indice dépasse le seuil de 50, qui sépare croissance et contraction de l'activité, pour la première fois depuis juillet. "Le soulagement lié à la pause dans les hausses de taux d'intérêt et le net ralentissement de l'inflation contribuent à soutenir l'activité des entreprises, bien que les dernières données de l'enquête suggèrent une stagnation générale du PIB britannique au dernier trimestre 2023", selon Tim Moore, responsable économique chez S&P Global Market Intelligence. Le sous-indice des nouvelles commandes a baissé pour le cinquième mois consécutif, ce qui, selon S&P Global, reflète la faiblesse persistante dans l'économie. L'économie britannique a souffert du taux d'inflation le plus élevé parmi les pays développés et son produit intérieur brut n'a pas progressé au troisième trimestre. Mais le rythme de croissance des prix a ralenti plus que prévu pour atteindre 4,6% en octobre, poussant la Banque d'Angleterre à maintenir ses taux d'intérêt lors de ses deux dernières réunions. L'indice PMI du secteur des services est en croissance, à 50,5, mais celui du secteur manufacturier s'est établi à 46,7, un plus haut de six mois, qui signale toujours cependant un déclin rapide de l'activité. Les entreprises ayant répondu à l'enquête de S&P ont signalé une légère hausse de l'inflation déjà substantielle des coûts des intrants et ont noté une croissance "forte" des salaires qui a entraîné une augmentation des prix. Dans l'ensemble, si les entreprises se sont montrées plus optimistes quant à leurs perspectives pour l'année à venir, les indicateurs prospectifs ont montré que les risques de récession resteront probablement élevés l'année prochaine. (Reportage Suban Abdulla, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)