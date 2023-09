Grande-Bretagne : Keir Starmer, chef du parti travailliste, veut établir des relations "plus étroites" avec Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le chef de l'opposition britannique Keir Starmer a déclaré mardi au président français Emmanuel Macron qu'il souhaitait construire une relation "encore plus forte" entre les deux pays s'il remporte le pouvoir lors des élections législatives prévues l'an prochain. Keir Starmer a rencontré Emmanuel Macron au palais de l'Élysée, quelques jours après s'être rendu au Canada et à La Haye pour renforcer son profil international et son expérience en matière de politique étrangère. "Nous avons eu une discussion très politique, couvrant de nombreuses questions liées à la politique mondiale", a déclaré Keir Starmer à la presse après la rencontre. L'Elysée a indiqué mardi que la coopération entre les deux pays, la sécurité économique et énergétique européenne, ainsi que le soutien à l'Ukraine avaient été à l'ordre du jour du rendez-vous. Les sondages montrent que le parti travailliste de Keir Starmer est en passe de battre les conservateurs, dont est issu le Premier ministre Rishi Sunak, au pouvoir depuis 2010 et confrontés à une crise du coût de la vie. S'il est élu, Keir Starmer a dit vouloir obtenir un "bien meilleur" accord commercial avec l'Union européenne après le Brexit. (Reportage Elizabeth Pineau et Andrew MacAskill ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)