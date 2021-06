Grande-Bretagne : Johnson dit sa "grave inquiétude" face au variant Delta

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson a exprimé samedi sa "grave inquiétude" face à la hausse des contaminations par le variant Delta du coronavirus, renforçant l'hypothèse d'un report de la dernière étape du déconfinement prévue le 21 juin en Angleterre.

Le Premier ministre britannique doit annoncer lundi s'il lève les dernières restrictions mises en place face à l'épidémie de COVID-19 conformément au calendrier qu'il a établi de longue date.

Le Daily Telegraph a rapporté que le gouvernement allait décider un report de quatre semaines, soit une prolongation des dernières restrictions encore en vigueur jusqu'au 19 juillet.

Une telle décision ne s'appliquerait qu'en Angleterre, les autres composantes du Royaume-Uni (Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) étant compétentes en matière de santé.

Alors que la campagne de vaccination en Grande-Bretagne, l'une des plus rapides au monde, nourrissait les espoirs des dirigeants britanniques, la rapide propagation du variant Delta, apparu en Inde, fait désormais craindre une reprise exponentielle de l'épidémie.

Boris Johnson est ainsi apparu samedi nettement moins optimiste que fin mai.

"Il est évident que le variant indien est plus contagieux et il est aussi vrai que les contaminations augmentent, et que les niveaux d'hospitalisations augmentent", a dit le Premier ministre britannique à Sky News.

"Maintenant, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure cela va se traduire par une mortalité supplémentaire, mais à l'évidence, c'est un sujet de grave, grave inquiétude", a-t-il ajouté.

La Grande-Bretagne a fait état samedi de 7.738 nouveau cas de COVID-19, soit légèrement moins que la veille. Vendredi, 8.125 nouveaux cas avaient été enregistrés, un pic depuis février.

(Andrew MacAskill; version française Bertrand Boucey)