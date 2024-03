Grande-Bretagne : Hunt évoque une détérioration des perspectives avant la présentation du budget

Grande-Bretagne : Hunt évoque une détérioration des perspectives avant la présentation du budget













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les prévisions économiques sur lesquelles le Royaume-Uni fonde le budget qui sera présenté mercredi se sont détériorées, a déclaré le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, semblant temporiser les attentes sur d'importantes baisses d'impôts dans un contexte d'élections législatives devant se tenir d'ici janvier 2025. Les prévisions établies par l'organisme officiel de surveillance du budget britannique "nous ont été défavorables", a-t-il dit dans une interview accordée au journal Sunday Telegraph. "Nous n'avons pas des perspectives aussi positives que celles que nous avions à la fin de l'automne", a-t-il ajouté, faisant référence au projet de budget actualisé en novembre dernier. "Il s'agira donc d'un budget dans lequel nous mettrons l'accent sur les progrès réalisés en matière de réduction de l'inflation, mais aussi sur l'importance d'une gestion responsable des finances du pays", a-t-il poursuivi A lire aussi... Jeremy Hunt et le Premier ministre Rishi Sunak font face à des pressions au sein de leur parti conservateur pour réduire les impôts afin d'aider leur formation à rattraper son record face au Parti travailliste dans la perspective des prochaines élections législatives. Jeremy Hunt a en outre souligné, dans le Sunday Telegraph, qu'une baisse d'impôts financée par des emprunts n'était "pas une véritable réduction d'impôts", mais que son budget "montrerait aux Britanniques une direction à suivre". S'exprimant dimanche sur Sky News, Jeremy Hunt a ajouté que des réductions d'impôts non financées seraient contraires aux valeurs des conservateurs. "Il serait profondément anticonservateur de réduire les impôts d'une manière qui accroîtrait les emprunts", a-t-il dit. "Ce que vous avez vu dans le communiqué d'automne a marqué un tournant, lorsque nous avons réduit de deux pence le taux de la taxe pour la sécurité sociale (National Insurance). Nous espérons faire des progrès en ce sens, mais nous allons le faire de manière responsable", a-t-il ajouté. (Rédigé par William Schomberg; version française Claude Chendjou)