Grande-Bretagne: Huit candidats officiels à la succession de Boris Johnson

par Elizabeth Piper, Kylie MacLellan et Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - Huit candidats sont officiellement en lice pour succéder à Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britanniques, après avoir obtenu suffisamment de nominations de leurs pairs conservateurs pour se présenter au premier tour du vote, a fait savoir mardi le comité chargé du scrutin.

Seuls deux prétendants, dont l'ancien ministre de la Santé, Sajid Javid, ont échoué à franchir le seuil minimal des 20 nominations, laissant ouverte la succession de Boris Johnson, qui a annoncé sa démission la semaine dernière sur fond de révolte dans les rangs conservateurs.

Tous les candidats ont promis des baisses d'impôts, de l'honnêteté et un gouvernement sérieux, cherchant à marquer un contraste avec l'ancien maire de Londres, empêtré dans des scandales à répétition dont le "Partygate" - les fêtes alcoolisées organisées à Downing Street malgré le confinement alors en vigueur face à l'épidémie de COVID-19.

Rishi Sunak, ex-ministre des Finances dont la démission avait accentué la pression sur Boris Johnson, fait figure de favoris des bookmakers.

Ont également reçu suffisamment de nominations pour être candidats: Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat, le nouveau ministre des Finances, Nadhim Zahawi, et l'actuelle cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss.

Le vainqueur de ce scrutin interne aura fort à faire, alors que les enquêtes d'opinion montrent un déclin du soutien dont bénéficient les conservateurs et que l'économie britannique souffre face à la flambée de l'inflation et une croissance au ralenti.

Alors que l'annonce de l'identité du successeur de Boris Johnson est attendue le 5 septembre, les attaques entre les prétendants se sont accentuées en privé.

Rishi Sunak a lancé sa campagne en se décrivant comme un candidat sérieux, promettant de l'honnêteté et pas "des contes de fée", et se montrant plus mesuré que la plupart de ses rivaux sur les baisses d'impôts.

L'ex-ministre des Finances dispose pour l'heure du plus grand nombre de soutiens publics parmi les conservateurs. Liz Truss a reçu mardi le soutien de deux ministres proches de Boris Johnson - Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg -, qui ont critiqué Rishi Sunak.

Chargé d'organiser le scrutin, le Comité 1922 a indiqué que le nombre de candidats allait être restreint au fil des prochaines semaines, avec la tenue de plusieurs votes.

Les adhérents du Parti conservateurs, qui sont moins de 200.000, devraient se prononcer d'ici le 21 juillet sur les noms des deux finalistes pour succéder à Boris Johnson.

(Reportage Elizabeth Piper, Kylie Maclellan et Alistair Smout, avec William James et Andrew MacAskill; version française Jean Terzian)