Grande-Bretagne : Hausse inattendue des ventes au détail en janvier

LONDRES, 17 février (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté en janvier, contrairement aux attentes, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. Ces ventes ont progressé de 0,5% le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient une contraction de 0,3%, après un recul de 1,0% en décembre. En rythme annuel, elles se sont contractées de 5,1%. Le consensus les donnait en baisse de 5,5%. (Reportage William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)