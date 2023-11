Grande-Bretagne : Greta Thunberg plaide non coupable après son arrestation lors d'une manifestation

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La militante pour le climat Greta Thunberg a plaidé non coupable devant un tribunal britannique mercredi après avoir été arrêtée le mois dernier lors d'une manifestation à Londres. La jeune femme de 20 ans a été interpellée par la police le 17 octobre alors qu'elle bloquait avec des dizaines d'autres manifestants les entrées d'un hôtel où se tenait une conférence sur le pétrole et le gaz. Greta Thunberg s'est fait connaître pour son militantisme depuis qu'elle a commencé à organiser des manifestations hebdomadaires en Suède en 2018, et voyage désormais à travers le monde pour prendre la parole lors de rassemblements ou manifestations. Elle a été inculpée par la police londonienne le 18 octobre et libérée sous caution. Si elle est reconnue coupable, elle risque une amende pouvant aller jusqu'à 2.500 livres (2.870 euros). Avant son arrestation en Grande-Bretagne, elle avait déjà été détenue par la police ou expulsée de manifestations en Suède, en Norvège et en Allemagne. (Reportage Sarah Young; version française Victor Goury-Laffont, édité par Tangi Salaün)