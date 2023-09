Grande-Bretagne : fragilisées, des écoles contraintes de fermer quelques jours avant la rentrée scolaire

Grande-Bretagne : fragilisées, des écoles contraintes de fermer quelques jours avant la rentrée scolaire













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Plus de 150 écoles britanniques ont été contraintes de fermer pour un risque d'effondrement, suscitant la colère des parents et des enseignants à la veille de la rentrée scolaire et posant un nouveau casse-tête au gouvernement. Le ministère britannique de l'Education a déclaré que 156 écoles sont affectées par la présence de béton cellulaire durci en autoclave (AAC) dans leurs bâtiments, que les autorités estiment désormais susceptibles de s'effondrer. Le système éducatif britannique, qui se remet encore de l'impact de la pandémie sur l'apprentissage à domicile, a été frappé par six mois de grèves des enseignants en 2023, en plus du défi posé par le manque de financement dénoncé par les établissements dans un contexte inflationniste. Ces difficultés interviennent alors que le Premier ministre Rishi Sunak, déjà affaibli par des actions syndicales dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des transports, se prépare aux élections nationales de l'année prochaine. La ministre de l'Education, Gillian Keegan, a déclaré que la majorité des écoles touchées resteraient ouvertes, l'AAC ne se trouvant que dans une petite partie des bâtiments scolaires. "Dans certains cas, c'est toute l'école qui sera touchée", a toutefois déclaré Nick Gibb, ministre des Ecoles, à Sky News vendredi. L'annonce de la fermeture des écoles intervient seulement quelques jours avant la rentrée scolaire, suscitant des critiques sur le temps de réaction trop long du gouvernement. "Le ministère de l'Education et le gouvernement ont gaspillé de précieux mois à cacher cette crise alors qu'ils auraient dû réparer les bâtiments scolaires dangereux", a déclaré Mike Short, responsable de l'éducation au sein du syndicat UNISON. Gillian Keegan a déclaré que la sécurité était la priorité absolue du gouvernement. (Reportage Sarah Young ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)