Grande-Bretagne: Feu vert provisoire au projet de rachat de VMware par Broadcom pour $69 mds

LONDRES (Reuters) - L'autorité britannique de la concurrence a accordé mercredi un feu vert provisoire au projet de rachat de VMware par Broadcom pour un montant de 69 milliards de dollars (61,54 milliards d'euros), estimant que l'opération ne devrait pas nuire à la concurrence dans les serveurs informatiques considérés comme essentiels. L'autorisation de la Competition and Markets Authority (CMA) s'inscrit dans celle accordée la semaine dernière par les autorités de régulation de l'Union européenne, Broadcom ayant proposé des solutions en matière d'interopérabilité à certains de ses concurrents afin de répondre à leurs préoccupations. "Après avoir examiné les éléments de preuve recueillis auprès de Broadcom, de VMware et d'autres parties prenantes, un groupe indépendant de la CMA a estimé, provisoirement, que l'opération ne réduirait pas sensiblement la concurrence dans la fourniture de composants destinés aux serveurs au Royaume-Uni", écrit la CMA. Le projet d'acquisition, le plus important jamais réalisé par Broadcom, traduit la volonté du fabricant américain de puces de se diversifier dans les logiciels d'entreprise. Il intervient cependant à un moment où les autorités de régulation dans le monde renforcent leur surveillance dans les opérations de fusion dans les grandes entreprises technologiques. Le régulateur britannique, qui avait fait part en mars de ses inquiétudes sur un risque de hausse des tarifs dans les serveurs, a déclaré vouloir désormais procéder à une consultation sur cette approbation provisoire avant la publication définitive de son avis d'ici le 12 septembre. Broadcom a salué ce feu vert et a déclaré qu'il comptait conclure l'opération au cours de l'exercice fiscal actuel. En Bourse, vers 14h10 GMT, l'action VMware bondit de 5,96% après avoir touché dans les premiers échanges un niveau record à 170 dollars. Le titre Broadcom de son côté reflue de 1,73% à 887,72 dollars, tandis que l'indice Nasdaq Composite avance au même moment de 0,32%. (Reportage Muvija M et Paul Sandle; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)