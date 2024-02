Grande-Bretagne : Facebook confronté à une action de groupe pour 3 milliards de livres-tribunal

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La société mère de Facebook, Meta Platforms, pourrait devoir répondre à une action groupée d'utilisateurs réclamant environ 3 milliards de livres (3,51 milliards d'euros) de dommages pour abus présumé de position dominante, a déclaré un tribunal de Londres jeudi. Liza Lovdahl Gormsen, universitaire en droit, qui défend l'affaire au nom d'environ 45 millions d'utilisateurs de Facebook au Royaume-Uni, affirme qu'ils n'ont pas été correctement indemnisés pour la valeur des données personnelles qu'ils ont dû fournir. Ses avocats estiment que les utilisateurs devraient être indemnisés pour la valeur économique qu'ils auraient reçue si Facebook n'était pas en position dominante sur le marché des réseaux sociaux. La société mère de Facebook juge toutefois que ce procès est "sans fondement" et ses avocats affirment que les pertes réclamées ne tiennent pas en compte la valeur économique que Facebook apporte à ses utilisateurs. A lire aussi... L'année dernière, le tribunal d'appel en matière de concurrence britannique (Competition Appeal Tribunal) a refusé de donner le feu vert à l'action de groupe intentée contre Meta. Jeudi, le CAT a décidé qu'une demande révisée présentée par les avocats de Liza Lovdahl Gormsen devrait pouvoir être jugée. Le juge Marcus Smith a déclaré dans une décision écrite qu'une audience finale dans l'affaire pourrait avoir lieu "au plus tard au premier semestre 2026". Un porte-parole de Meta a déclaré dans un communiqué que la société se "défendrait vigoureusement" cette affaire. "Nous nous engageons à donner aux gens un contrôle significatif sur les informations qu'ils partagent sur nos plateformes et avec qui, et nous investissons déjà massivement pour créer des outils qui leur permettent de le faire", a-t-il ajouté. (Reportage Sam Tobin ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)