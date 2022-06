Grande-Bretagne: Face à l'inflation, Barclays accorde une augmentation de salaire à 35.000 de ses employés

LONDRES (Reuters) - Barclays a annoncé jeudi une augmentation de salaire annuelle de 1.200 livres (1.399,54 euros) pour 35.000 de ses employés en Grande-Bretagne face à la flambée du coût de la vie dans le pays.

Cette mesure, une anticipation des révisions salariales annuelles de 2023, prendra effet le 1er août et s'appliquera aux chargés de clientèle, employés de succursales et postes administratifs et de back office.

(Reportage Iain Withers et Sinead Cruise; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)