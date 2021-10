Grande-Bretagne : Encore des pénuries de carburants dans une partie de l'Angleterre

LONDRES (Reuters) - Londres et le sud-est de l'Angleterre souffraient encore dimanche de pénuries d'essence et de diesel, 22% des stations-service n'ayant plus aucun carburant alors que 60% disposaient des deux, a annoncé dimanche l'Association des distributeurs de produits pétroliers (PRA), citée par Sky News.

Ailleurs en Grande-Bretagne, la crise est "pratiquement terminée" avec seulement 6% de stations-service en pénurie, a assuré la PRA.

"Le carburant n'arrive pas encore aux pompes qui en ont besoin à Londres et dans le sud-est", a déclaré le président de la fédération, Brian Madderson.

Le gouvernement de Boris Johnson a décidé de mobiliser des chauffeurs de poids lourds de l'armée pour faciliter l'acheminement des carburants après une semaine marquée par des débuts de paniques, des files d'attentes devant les stations-services et des bagarres devant certaines pompes à essence.

(Reportage Paul Sandle, version française Marc Angrand)