Grande-Bretagne: Deux autres ministres démissionnent, après le départ de Sunak et Javid

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Enfants et des Familles, Will Quince, ainsi que celui des Ecoles, Robin Walker, ont présenté leur démission mercredi, au lendemain du départ soudain des ministres des Finances et de la Santé, Rishi Sunak et Sajid Javid.

Le Premier ministre Boris Johnson est déjà affaibli par la série de scandales ayant éclaboussé son administration - dont celui du "Partygate", des fêtes clandestines organisées à Downing Street pendant les confinements du début de la pandémie de COVID-19 - et cette série de démissions accentue sa fragilité politique, alors que la fronde progressait déjà au sein de son propre parti.

Dans sa lettre de démission publiée sur Twitter, Robin Walker souligne que les derniers événements lui ont permis de réaliser que le Parti conservateur "a été distrait de ses missions essentielles en concentrant sans relâche son attention sur les questions autour du leadership".

De son côté, Will Quince, qui a également publié sa lettre de démission sur Twitter, explique que sa décision a été motivée par un briefing "inexact" organisé lundi par les services du Premier ministre avant une conférence de presse concernant une nomination litigieuse.

"Merci de m'avoir reçu hier soir (mardi-NDLR) et pour vos excuses sincères au sujet du briefing que j'ai reçu des services du 10 (Downing Street) avant la conférence de presse de lundi, dont nous savons désormais tous les deux qu'il était inexact", explique Will Quince dans ce courrier.

"C'est avec une grande tristesse et de profonds regrets que je n'ai d'autre choix que de présenter ma démission en tant que ministre des Enfants et des Familles, dans la mesure où j'ai accepté et répété ces éléments de bonne foi", précise-t-il.

(Reportage Elizabeth Piper, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)