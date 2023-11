Grande-Bretagne : Des réductions d'impôts attendues pour relancer la croissance

LONDRES, 21 novembre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, doit dévoiler mercredi le projet de budget du gouvernement pour 2024 qui comprendra des réductions d'impôts sur les sociétés, et possiblement aussi pour les ménages, afin de soutenir l'économie du pays avant des élections nationales prévues l'an prochain. Jeremy Hunt, qui présentera son "budget d'automne" à la Chambre des communes, devrait dévoiler des mesures pour stimuler les investissements des entreprises à hauteur de 20 milliards de livres (environ 23 milliards d'euros) par an au cours de la prochaine décennie. Il devrait aussi annoncer des réductions d'impôts et des mesures en faveur de l'emploi, selon des extraits de son discours communiqués aux médias. "Après une pandémie mondiale et une crise énergétique, nous avons pris des décisions difficiles pour remettre notre économie sur les rails, mais le travail n'est pas terminé", peut-on lire dans ces extraits. D'autres mesures permettront d'accroître les investissements dans les secteurs à forte croissance, de réduire les formalités administratives, de faire baisser la dette et de ramener l'inflation à 2%, alors qu'elle était de 4,6% en octobre, selon les extraits du discours. D'après le Times, Jeremy Hunt devrait également réduire les cotisations sociales pour environ 28 millions de personnes et devrait rendre permanentes les incitations fiscales à l'investissement des entreprises. (Reportage William Schomberg, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)