Grande-Bretagne : Des problèmes de portiques dans les aéroports entraînent d'importants retards

LONDRES (Reuters) - Les passagers des vols à destination de la Grande-Bretagne ont subi d'importants retards après leur atterrissage dans les aéroports britanniques samedi en raison d'un problème affectant les portiques de contrôle frontalier automatisés qui scannent les passeports à l'arrivée. Des images diffusées sur les réseaux sociaux font état de longues files d'attente dans les aéroports londoniens d'Heathrow et de Gatwick. "Nous sommes au courant d'un problème de système frontalier à l'échelle nationale qui affecte les arrivées au Royaume-Uni", a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement britannique, qui supervise les contrôles frontaliers. "Nous nous efforçons de résoudre le problème aussi vite que possible et sommes en contact avec les opérateurs portuaires et les compagnies aériennes afin de minimiser les perturbations pour les voyageurs", a-t-il dit à Reuters. Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne, a indiqué avoir déployé du personnel supplémentaire pour gérer les files d'attente. En Grande-Bretagne, les citoyens britanniques, européens et américains peuvent utiliser les portes automatisées connues sous le nom de "e-gates" pour scanner leur passeport et entrer dans le pays, tandis que de nombreux voyageurs étrangers doivent passer devant un agent de la police aux frontières. Ces perturbations interviennent au cours d'une période très chargée en termes de voyages en Grande-Bretagne, avec un jour férié lundi et des vacances scolaires la semaine prochaine. (Reportage Sachin Ravikumar ; version française Kate Entringer)