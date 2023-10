Grande-Bretagne: Des demandeurs d'asile de nouveau hébergés sur une barge controversée

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé mardi qu'elle hébergerait à nouveau un groupe de demandeurs d'asile à bord d'une barge située sur sa côte sud, deux mois après les avoir évacués en raison de la présence d'eau contaminée sur le navire. La découverte, en août, de la bactérie responsable de la légionellose dans la plomberie de la barge Bibby Stockholm, quelques jours seulement après l'installation de dizaines de demandeurs d'asile, a mis dans l'embarras le gouvernement britannique. Londres avait en effet présenté cette solution comme un moyen de réduire les coûts liés à l'hébergement des migrants. Après avoir réalisé des tests de suivi, le gouvernement a commencé à envoyer des lettres aux demandeurs d'asile afin de confirmer leur transfert sur la barge, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement britannique souhaite réduire la facture de l'hébergement en hôtel qui présente 8 millions de livres (9,26 millions d'euros) par jour. La péniche, qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, est dénoncée par des défenseurs des droits qui la qualifient de navire-prison. Un autre projet visant à expulser des migrants vers le Rwanda est examiné cette semaine par la Cour suprême britannique, après avoir été jugé illégal par la cour d'appel. (Reportage Sachin Ravikumar ; Version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)